Своим видением как будут развиваться события дальше, поделился с нами Владимир Арчаков. Заместитель госсекретаря Совбеза также отметил рост напряженности непосредственно у белорусских границ и атак на наши предприятия.

Их попросту выдавливают с рынка литовские или польские конкуренты, а инициатор этих санкций - беглые - получают откаты. На неделе стало известно, что Вильнюс накажет бизнес-партнеров Беларуси. В частности, компании, которые сотрудничают с белорусской стороной, останутся без господдержки. Об этом сообщила министр экономики и инноваций Литвы.

Госпожа Армонайте отметила, что те, кто ведет дела с Беларусью, "уже привыкли к неожиданностям". Неожиданно, но из-за санкций Запада против Минска, Вильнюс теряет транзит белорусских калийных удобрений. А очевидно, что это приведет к дефициту средств на содержание инфраструктуры железных дорог. Компенсацию планировали получить субсидиями из госбюджета. Возможно, речь идет о дотациях из ЕС. И здесь Литве не привыкать тянуть деньги из Евросоюза.