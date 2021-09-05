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В. Арчаков о росте напряженности непосредственно у белорусских границ и атаках на наши предприятия
Своим видением как будут развиваться события дальше, поделился с нами Владимир Арчаков. Заместитель госсекретаря Совбеза также отметил рост напряженности непосредственно у белорусских границ и атак на наши предприятия.
Их попросту выдавливают с рынка литовские или польские конкуренты, а инициатор этих санкций - беглые - получают откаты. На неделе стало известно, что Вильнюс накажет бизнес-партнеров Беларуси. В частности, компании, которые сотрудничают с белорусской стороной, останутся без господдержки. Об этом сообщила министр экономики и инноваций Литвы.
Госпожа Армонайте отметила, что те, кто ведет дела с Беларусью, "уже привыкли к неожиданностям". Неожиданно, но из-за санкций Запада против Минска, Вильнюс теряет транзит белорусских калийных удобрений. А очевидно, что это приведет к дефициту средств на содержание инфраструктуры железных дорог. Компенсацию планировали получить субсидиями из госбюджета. Возможно, речь идет о дотациях из ЕС. И здесь Литве не привыкать тянуть деньги из Евросоюза.
Позиция литовских властей больше напоминает устойчивое выражение из детства: назло бабушке отморожу уши. Но вот кто действительно выигрывает от санкций, это тот, кто к ним призывает. Беглым так удобно кричать из Литвы и Польши. Ответы на актуальные вопросы прямо сейчас из уст спикера.
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