В. Арчаков: Сейчас беглые лижут ноги своим господам-содержателям, чтобы сделать стране больно

Война не в прошлом, она продолжается и сейчас. Такое мнение в интервью нашему Агентству высказал заместитель госсекретаря Совета безопасности.

По мнению Владимира Арчакова, внешние силы по сей день представляют реальную угрозу для независимости Беларуси. Государство делает все возможное, чтобы в стране сохранился мир и порядок. По мнению Арчакова, нам надо быть готовыми к любому повороту событий, не искажать правды и понимать истинное значение слова "патриотизм".

Почему безопасность и оборона страны - дело всех и каждого - в следующем материале.

Мы неспроста местом для записи интервью выбрали площадку возле Музея Великой Отечественной войны. Она символизирует одновременно и великую трагедию, и великую Победу, и народную память об этом. Война давно закончилась, сейчас важно сохранить память о тех страницах истории. Как нам всем это сделать, существует ли данная проблема сегодня (видео)?

