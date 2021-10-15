В. Аристов: Украине угрожает энергетический и эпидемиологический коллапс

Украине угрожает не только энергетический коллапс, но и эпидемиологический. Причина - излишняя политизация процесса вакцинации. Такое мнение нашему телеканалу высказал украинский инфекционист Вадим Аристов. Из-за непродуманной политики в стране полностью нарушена работа национальной компании по прививкам от COVID-19, что негативно сказывается на эпидобстановке в стране, особенно среди пожилого населения.