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В. Аристов: Украине угрожает энергетический и эпидемиологический коллапс

Украине угрожает не только энергетический коллапс, но и эпидемиологический. Причина - излишняя политизация процесса вакцинации. Такое мнение нашему телеканалу высказал украинский инфекционист Вадим Аристов. Из-за непродуманной политики в стране полностью нарушена работа национальной компании по прививкам от COVID-19, что негативно сказывается на эпидобстановке в стране, особенно среди пожилого населения.

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