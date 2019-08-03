39 стран и тысячи участников. V Армейские международные игры станут рекордными по количеству участников и географии проведения. Соревнования пройдут на территории десяти государств, в том числе и Беларуси.



Сегодня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия соревнований. На площади Церемониалов выстроились команды профессионалов из 21 государства - лучшие представители Вооруженных сил стран - участниц АРМИ-2019. Участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню, минутой молчания почтили память защитников крепости-героя.







На полигоне Брестский в рамках соревнований "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" будут состязаться лучшие снайперы и спецназовцы из Беларуси, России, Китая, Ирана, Греции, Марокко и многих других государств. Впервые подали заявки на участие военнослужащие из Иордании, Камбоджи, Конго, Кубы, Шри-Ланки. Меткие стрелки соревнуются в три этапа: индивидуальный и парный зачеты, снайперская эстафета. А спецназу предстоит преодолеть полосу препятствий, завалы и заминированный участок местности.







В подмосковном Алабине, где сегодня также прошла церемония открытия, начинались соревнования с самого красочного и захватывающего конкурса -"Танкового биатлона". В индивидуальной гонке участвуют 4 экипажа - Беларусь, Сербия, Китай и Азербайджан.



В "Танковом биатлоне" участвует больше всего команд - 24. Наша сборная выступает на собственной технике -модернизированных танках Т-72Б3 с прицелом "Сосна-У" и двигателем мощностью более тысячи лошадиных сил. В этом году белорусская сборная участвует в 18 из более чем 30 конкурсов. Так, в Казахстане состоится конкурс беспилотников "Соколиная охота". В Китае будут соревноваться в меткости стрелки-зенитчики. В Иране -водолазы. Кто займет призовые места на пьедестале военной Олимпиады, станет известно 17 августа.



