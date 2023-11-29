ДТП на МКАД - пострадали четыре человека, на месте аварии работают сотрудники СК

Следователи работают на месте аварии на Минской кольцевой автомобильной дороге, в которой водитель и три пассажира получили телесные повреждения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Днем 29 ноября 37-летний водитель автомобиля Citroen двигался по 37-м км внутреннего кольца МКАД. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на мачту освещения. В результате ДТП автомобилист и три пассажира получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали.

Прямо сейчас следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ осматривают место происшествия, фиксируют следовую картину. По данному факту УСК по Минску проводит проверку.

В связи с изменением погодных условий следователи рекомендуют водителям быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.