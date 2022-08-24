В аварии пострадал ребенок на велосипеде, ДТП в Кобринском районе, в Минском районе столкнулось 4 авто - обзор происшествий на дорогах

В Минске в аварии пострадал ребенок на велосипеде. На улице Куйбышева водитель грузового "мерседеса", поворачивая направо, не заметил велосипедиста и сбил его. Стоит отметить, что шофер двигался на зеленый свет. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Кобринский р-н

В ДТП в Кобринском районе пострадал пассажир микроавтобуса. Возле деревни Муховлоки трактор столкнулся с «ситроеном». В результате сильного удара в салоне микроавтобуса оказался зажат пассажир. Помощь ему оказывали спасатели.

Минский р-н

Помощь спасателей понадобилась и участнику ДТП в Минском районе. Там после столкновения 4 автомобилей в салоне оказался зажат водитель Volkswagen Golf. Авария случилась возле деревни Ельница. По информации МЧС, корпус Volkswagen оказался на столько искорежен, что спасателям, чтобы спасти шофера, пришлось срезать крышу автомобиля. Благо, все закончилось хорошо, и мужчина был спасен и доставлен в больницу. Отмечается, что помощь остальным участникам ДТП не потребовалась.

Хайп закончился проблемами с законами. Сотрудники ГАИ установили личность водителя, который лихачил на МКАД.

Накануне в интернете появился видеоролик, где шофер на БМВ лихачит на кольцевой в районе улицы Байкальской. За короткий промежуток времени водитель умудрился несколько раз нарушить правила дорожного движения, подвергнув тем самым опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.