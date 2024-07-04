В аварии в Дрогичинском районе погибла семья из четырех человек

В Дрогичинском районе в страшном ДТП погибла семья из четырех человек, в том числе десятилетний ребенок. Авария произошла сегодня около полудня на трассе Граница России - Гомель - Кобрин.

Как сообщают в ГАИ, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. Легковушку от удара выбросило за пределы проезжей части, где машина перевернулась. В результате погибли 45-летний водитель и три его пассажира - женщины 45 и 65 лет, а также десятилетняя девочка.