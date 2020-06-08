В августе в Минском районе откроются два детских сада

В Минском районе активно строят дошкольные образовательные учреждения. Так, в августе два детских сада примут малышей: в Копище и Колодищах. Работа уже на финишной прямой. Завершают внутреннюю отделку и облицовку фасада.



Готовят спортивные площадки и городки для изучения правил дорожного движения. В этом году только в Минском районе откроются восемь дошкольных учреждений. В ближайшее время воспитанников ждут в Ратомке и Боровлянах.



