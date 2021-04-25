В автопробеге к годовщине чернобыльской катастрофы участвует более 150 человек

Патриоты Беларуси продолжают автопробег, посвященный годовщине чернобыльской катастрофы. В акции участвуют более 150 человек. Маршрут автопробега стартовал накануне и пролегает по территории районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.



Сегодня участники автопробега посетили Гомель. Сначала колонна отправилась на Гомсельмаш - крупнейший в СНГ завод по производству комбайнов.







После патриоты продолжили экскурсию, но уже культурную. Они посетили красивейший белорусский туристический объект - Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Следующей точкой маршрута стал Ветковский район и Музей старообрядчества и белорусских традиций. Район - один из самых пострадавших от взрыва на ЧАЭС. Невозможными для дальнейшего проживания здесь были признаны 59 населенных пунктов.