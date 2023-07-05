В Баку проходит встреча министров стран Движения неприсоединения

Пока Евросоюз и НАТО зациклились на том, что весь мир крутится вокруг них, Баку стал площадкой для встречи министров 120-ти стран Движения неприсоединения. Говорят, что примечательно, в том числе о борьбе с политикой неоколониализма. Азербайджан последние четыре года был председателем в организации стран Движения неприсоединения. Уже осенью это право перейдет к Уганде. И почти 120 стран буквально в унисон говорили о проблемах в здравоохранении, о подлости западных стран, которые лишь на словах каются в проступках прошлого. Например, во Франции хранятся в музее черепа алжирцев, убитых во времена деспотии Парижа. Кстати, вернуть останки этих людей на родину - еще одно требование Движения неприсоединения. Из Баку обозреватель АТН Алексей Волков.

120 стран - более половины населения планетыи две трети ООН -сегодня находятся в состоянии так называемого идеального шторма. Принципы Движения неприсоединения -мир, уважение суверенитета других государств, невмешательствовдела независимых государств и равноправие - находятся под серьезным ударом. Как быть? Ответы искали в Баку.

Азербайджан последние четыре года председательствовал в NAM (это международная аббревиатура движения). Как итог четырехлетия - встреча министров координационного бюро объединения. Но право первого слова за президентом страны. Ильхам Алиев сразу же обозначил, откуда дуют ветра тревоги.

Азербайджан очень обеспокоен растущей тенденцией к неоколониализму. Движение неприсоединения, созданное в результате процесса деколонизации, должно решительно бороться с этим позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению. Одной из стран, которая все еще продолжает политику неоколониализма, является Франция. Управляемые Францией за пределами Европы территории - это отвратительные остатки французской колониальной империи. Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и акты геноцида. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Нарушение прав человека, ксенофобия, лицемерие и двойные стандарты, как отметили министры, - "типичный набор западного демократа". Стоит отметить: у движения как таковой единой повестки нет, но впервые за годы о нем говорят так громко и медийно. Отрадно, что идеи нашей страны (а Беларусь - единственный член NAM из Европы) слышат и разделяют.

Практически все страны Движения неприсоединения высказываются за выстраивание более справедливого миропорядка, за построение многополярного мира, за построение более справедливой, равной и неделимой системы безопасности для всех без исключения государств. Практически все страны Движения неприсоединения выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, выступают против односторонних принудительных мер, против санкций. Сергей Алейник, министр иностранных дел

Смело можно сказать, что "эффективность" и "белорусская дипломатия" однокоренные явления. Ведь помимо выступления министр провел за день почти 10 различных встреч и переговоров. Диапазон - от Венесуэлы до Саудовской Аравии.

Сами дипломаты шутят: "Идем на переговорный рекорд", а такой интенсив оставляет лишь один вопрос: про какую изоляцию Беларуси говорят на Западе?