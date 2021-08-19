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В. Баранец: Переворот в Афганистане - это сигнал союзникам США и НАТО
Ситуация в Афганистане является тревожным сигналом для тех стран, которых США называют своими союзниками и партнерами вне НАТО. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" выразил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Эксперт считает, что нет никаких гарантий того, что картинка с людьми, цепляющимися за борт военного американского самолета и падающими с большой высоты, не повторится в других странах, где вера в Вашингтон также сильнее интересов национальной безопасности.
Ведь не зря же многие аналитики поговаривают, что это серьезный сигнал для тех стран, которые лезут под юбку НАТО и США. Это вам пример того, что, когда припечет, то вас так же бросят, как ту пыльную афганскую собаку, которая бежала недавно за военно-транспортным самолетом, но добросовестно служила американскому контингенту. Я уже не говорю о тех людях, которые цеплялись за самолет, которые падали с самолета. Мир увидел, наконец-то, еще раз увидел яркий, изуверский образ его величества Америки. Мы увидели сегодня еще одну вещь, что насаждать демократию и держать ее на американских штыках не получится, тем более в такой бурной стране, которая никогда не прекращала воевать и никогда не будет прекращать.
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