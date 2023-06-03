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Второй день фестиваля "Вытокі. Крок да алімпу" в Барановичах
Во второй день фестиваля в городе проходит "Олимпийский квест", показ новых коллекций одежды от белорусских дизайнеров "Роднае - моднае" и литературно-вокальный конкурс. Стартовал день с посещения главой НОК Беларуси и министром спорта и туризма спортивной инфраструктуры города. На ее укрепление регион получил от Национального олимпийского комитета сертификат на 100 тыс. белорусских рублей на церемонии открытия фестиваля. В эти же минуты сотни детей до 14 лет пробовали себя в 50 видах спорта, каждый участник "Олимпийского квеста", пройдя 15 локаций, получил приз.
"В рамках нашего фестиваля есть теперь небольшой театральный фестиваль. Он прекрасен тем, что каждый спектакль открывает для нас какую-то важную ценность", - отметила Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу", директор ООО "БелБрендАудит".
Фестивальная программа в Барановичах завершится вечерним Гала-концертом с участием популярных артистов белорусской эстрады, красочным фейерверком и дискотекой.
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