Второй день фестиваля "Вытокі. Крок да алімпу" в Барановичах

Во второй день фестиваля в городе проходит "Олимпийский квест", показ новых коллекций одежды от белорусских дизайнеров "Роднае - моднае" и литературно-вокальный конкурс. Стартовал день с посещения главой НОК Беларуси и министром спорта и туризма спортивной инфраструктуры города. На ее укрепление регион получил от Национального олимпийского комитета сертификат на 100 тыс. белорусских рублей на церемонии открытия фестиваля. В эти же минуты сотни детей до 14 лет пробовали себя в 50 видах спорта, каждый участник "Олимпийского квеста", пройдя 15 локаций, получил приз.