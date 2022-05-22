В Барановичах открыли памятник летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко

"Навсегда в мирном небе". Это надпись на памятном знаке, который открыт в Барановичах в честь летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Год назад подвиг стоил им жизни, но уберег страну от трагедии в сотни раз масштабнее. Героев здесь называют ангелами-хранителями. Они спасли жителей и увели пикирующий со страшной скоростью самолет от плотной жилой застройки.

Летчики удерживали крылатую машину до последнего. Они понимали прекрасно, что от их решений зависят жизни детей, которые могли гулять на площадке, стариков, которые отдыхали в квартирах, да и обычных прохожих, и сделали свой выбор!



На том крохотном пятачке - между домами, куда упала крылатая машина, теперь два журавля, устремленных к небу, с самолетом в сердце.



Они сделали свой выбор, и ценой своей жизни спасли сотню людей на земле. Своим самоотверженным поступком они вписали свои имена в историю нашего государства. Я убежден: пока на нашей земле рождаются такие люди, пока в нашей армии служат такие военнослужащие, у нашей страны есть будущее. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси



Этот поступок очень показательный для молодых людей, наших белорусов, для детей. Когда-то в свое время я писал сочинение, как и многие здесь присутствующие, что в жизни всегда есть место подвигу. Эти ребята - Андрей, Никита - показали, что есть. Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области



Эти дни продолжаются и практически не прекращаются. А в такие моменты, как сейчас, возникает чувство утраты и в то же время чувство гордости за наших ребят и чувство большой благодарности жителям города. Владимир Ничипорчик, отец Андрея Ничипорчика



Влюбленные в небо. Настоящие патриоты. Верные присяге офицеры! В этих силуэтах и тоска о близких, и мечты, которым не суждено сбыться.



- Катапультируйтесь!



- Нет! Город под нами!



Эту фразу из расшифрованного черного ящика здесь передают из уст в уста. Последние слова настоящих героев нашего времени, героев Беларуси.







Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Ваши ребята, прожив очень короткую жизнь, оставили ярчайший след в истории нашей страны, нашего государства. Спасибо вам за сыновей, за ваших родных и близких. Наше дело сделать все, наша обязанность, чтобы народ и государство помнили их. Поверьте, так и будет.

