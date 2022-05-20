В Барановичах открыли памятник летчикам-героям А. Ничипорчику и Н. Куконенко

Навсегда в мирном небе! Это надпись на памятном знаке, который открыт сегодня в Барановичах в честь летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Мемориал установлен на месте гибели пилотов. Год назад они сделали свой выбор: сознательно увели самолет от населенного пункта. Подвиг стоил им жизни, но уберег от трагедии в сотни раз масштабнее! Автор идеи - майор Александр Чернышев (служащий на 61-й истребительной авиабазе). Памятник выполнен в виде взлетающих журавлей на фоне силуэта учебно-боевого самолета Як-130. На нем также разместили имена героев и последние слова их переговоров. На церемонию открытия приехал министр обороны. В присутствии родных и сослуживцев память летчиков почтили минутой молчания, а также почетным кругом в небе.