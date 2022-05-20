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В Барановичах открыли памятник летчикам-героям А. Ничипорчику и Н. Куконенко
Навсегда в мирном небе! Это надпись на памятном знаке, который открыт сегодня в Барановичах в честь летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко. Мемориал установлен на месте гибели пилотов. Год назад они сделали свой выбор: сознательно увели самолет от населенного пункта. Подвиг стоил им жизни, но уберег от трагедии в сотни раз масштабнее! Автор идеи - майор Александр Чернышев (служащий на 61-й истребительной авиабазе). Памятник выполнен в виде взлетающих журавлей на фоне силуэта учебно-боевого самолета Як-130. На нем также разместили имена героев и последние слова их переговоров. На церемонию открытия приехал министр обороны. В присутствии родных и сослуживцев память летчиков почтили минутой молчания, а также почетным кругом в небе.
Они сделали свой выбор и ценой своей жизни спасли сотню людей на земле. Своим самоотверженным поступком они вписали свои имена в историю нашего государства. Я убежден: пока на нашей земле рождаются такие люди, пока в нашей армии служат такие военнослужащие, у нашей страны есть будущее.Валерий Вакульчик, помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области:
Этот поступок очень показательный для молодых людей, наших белорусов, для детей. Когда-то в свое время я писал сочинение, как и многие здесь присутствующие, что в жизни всегда есть место подвигу. Эти ребята - Андрей, Никита, они показали, что есть.Также в городе в честь Героев Беларуси назвали улицы.
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