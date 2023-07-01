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В Барановичах открыли памятный знак узникам лагеря
Спустя десятилетия после Великой Отечественной войны белорусы много знают о страшных событиях своей истории и в то же время сколько пробелов продолжают заполнять! В Барановичах открыли памятный знак узникам лагеря, который действовал на станции Барановичи-Центральные с марта 1943-го по июль 1944-го. Ранее неизвестное место массового содержания и истребления мирных людей было установлено в ходе более чем двухлетнего расследования. Подробности о лагере правоохранителям рассказала местная жительница. Ей было всего 10, когда девочка с родителями попала в лагерь. Нашлись и другие свидетели. По установленным данным, здесь погибли полтысячи человек. У памятного знака прошла торжественная церемония в память о жертвах геноцида и возложение цветов.
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