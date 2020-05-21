В Барановичах появился крест объятий

У санктуария Матери Божьей Фатимской установили символ христианской веры необычной формы. Крест выполнен из дерева в человеческий рост, а его перекладина изогнута. Складывается впечатление, что он как будто стремится обнять каждого, кто приходит к костелу. Новую сакральную фигуру освятили как крест пандемии. Его своими руками изготовил католический монах Корнелий Консек, который служит в приходе. По задумке, символ призван помогать людям не падать духом в момент непростой эпидемиологической ситуации.



В связи с пандемией католическая церковь Беларуси усилила меры санитарной безопасности. К примеру, в костелах страны временно отменили целование и прикосновение к иконам и реликвиям. А кропильницы не наполняются водой. Многие приходы стали транслировать свои службы в интернете.



