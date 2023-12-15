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В Барановичах появится пешеходная улица
В Барановичах появится пешеходная улица, пишет БЕЛТА.
Жители второго по величине города Брестской области периодически обращались к властям с предложением об обустройстве пешеходной улицы. Речь идет об участке улицы Советской протяженностью чуть более 300 м - от площади Ленина до улицы Горького. Она одна из немногих в Беларуси осталась покрыта базальтовой брусчаткой. Кроме того, в этой части города сохранилась историческая застройка.
Пешеходная зона будет включать не только часть улицы Советской, но также бульвар Штоккерау, молодой парк. В перспективе "пешеходку" могут расширить, добавив переулок Советский, где расположены магазинчики с сувенирной продукцией, изделиями ремесленников.
Была проведена большая подготовительная работа. Специалисты заменили теплотрассу, пролегающую на участке улицы Брестской от путепровода на улице Советской до поворота на улицу Димитрова. На улице Брестской обновили асфальтное покрытие. Помимо этого, разработали схему движения автобусов по улицам-дублерам. Для удобства водителей обустраивают дополнительную парковку на 90 машиномест.
Пешеходной часть улицы Советская станет с 22 декабря, в канун открытия главной елки города,Создание пешеходной улицы повысит туристический потенциал Барановичей, станет точкой притяжения для горожан и наших гостей, позволит привлечь дополнительные инвестиции в город.
"Пешеходка" будет еще одним местом для отдыха, в теплую пору года - арт-зоной для артистов, музыкантов, художников, ремесленников.
Фото:pixabay.com
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