В Барановичах прошел "Крещенский забег - 2023"

Лучший способ завершить продолжительные праздники - это выйти на пробежку. Именно так считают участники традиционного "Крещенского забега". В этом году он поменял свою прописку и прошел в Барановичах.

Всего на старт трех дистанций - 3, 9 и 15 километров - вышло порядка двух сотен бегунов. Самые экстремальные решили преодолеть маршрут с голым торсом. География участников забега обширная. Бегуны приехали в Барановичи из Минска, Фаниполя, Бреста, Ляховичей, Могилева и многих других белорусских городов. Большинство - спортсмены с опытом, ведь желание вести активный и здоровый образ жизни - это отличительная черта белорусов. И совет для тех, кто, увидев эти эмоции, захочет в будущем присоединиться к беговому движению: главное в беге правильно разложить силы по дистанции, чтобы на финише получить исключительное удовольствие.