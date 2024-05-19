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В Барановичах прошел митинг, посвященный третьей годовщине гибели военных летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко
В Барановичах у мемориала "Навсегда в мирном небе" прошел митинг, посвященный третьей годовщине гибели военных летчиков Героев Беларуси майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко. Накануне в честь авиаторов открыли мемориальную доску по улице Ничипорчика в новом микрорайоне.
Отдать дань памяти приехали сотрудники администрации города, военнослужащие истребительной авиабазы, родственники героев. 19 мая 2021 года во время учебно-тренировочного полета самолет потерял управление и начал падать в направлении квартала многоэтажек. Пилоты остались в кабине и ценой своей жизни увели Як-130 в сторону от жилых домов.
Мемориал погибшим летчикам был установлен на том крохотном пятачке между домами, куда и упал самолет. С тех пор ежегодно в канун годовщины трагедии на этом месте появляются цветы.
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