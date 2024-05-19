В Барановичах прошел митинг, посвященный третьей годовщине гибели военных летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

В Барановичах у мемориала "Навсегда в мирном небе" прошел митинг, посвященный третьей годовщине гибели военных летчиков Героев Беларуси майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко. Накануне в честь авиаторов открыли мемориальную доску по улице Ничипорчика в новом микрорайоне.

Отдать дань памяти приехали сотрудники администрации города, военнослужащие истребительной авиабазы, родственники героев. 19 мая 2021 года во время учебно-тренировочного полета самолет потерял управление и начал падать в направлении квартала многоэтажек. Пилоты остались в кабине и ценой своей жизни увели Як-130 в сторону от жилых домов.