В Барановичах состоялась презентация книги "Геноцид белорусского народа"

Книгу "Геноцид белорусского народа" под редакцией генерального прокурора Андрея Шведа презентовали в Барановичах. В издании собраны справочно-аналитические и документальные сведения из уголовного дела о геноциде, возбужденного Генеральной прокуратурой. В ходе расследования получены данные о ранее неизвестных фактах массовых убийств мирных граждан на территории Беларуси. Осмотрено более 400 захоронений. На территории Барановичского региона выявлено 2 места, где были уничтожены мирные советские граждане. Это деревня Серебрище Барановичского района, а также лесной массив возле деревни Тартаки. Извлечены останки как минимум 20 человек. Это мужчины, женщины, дети с огнестрельными ранениями.

В Год исторической памяти и в преддверии 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны 14 и 15 июня Минск примет международную парламентскую конференцию "Историческая память: Великая Победа, добытая единством".

Слово "Хатынь" одинаково звучит на всех языках. Название белорусской деревни, которое знают во всем мире. Мемориал, который посетили более 40 миллионов человек. В Вечном огне Хатыни - трагедия всего белорусского народа.

Почти 4 миллиона жертв за три года оккупации. Беларусь в годы Второй мировой пострадала как ни одна другая страна мира. У нас было создано порядка 300 гетто, концлагерей и лагерей смерти. Нацистская политика геноцида была разработана до мелочей. Людей травили в газовых камерах, сжигали в кремационных печах, живьем закапывали в могилы. На стариках, женщинах и детях испытывали бактериологическое оружие. А точное количество сожженных населенных пунктов неизвестно и сегодня. Историки оперируют цифрой 10 тысяч. Но это только те, где было сожжено 25 и более процентов жилого фонда.

За этими цифрами - реальные деревни. А за общим количеством жертв - реальные судьбы людей. В Беларуси под предлогом борьбы с партизанами нацисты провели полторы сотни крупных карательных акций. Не щадили ни стариков, ни детей.

Слышу, что так батьки волнуются, что нас спалят или постреляют. Наши родители берут нас и ведут по болоту, потом островочки, там постилки домашние, комаров очень было много. Боялись, что кто-то сказал, что в этот день придут немцы и будут палить нас. Анна Семака, жительница г. Лепеля

С немецкой педантичностью, нацистские формирования документировали распоряжения и приказы. Отрицать факты бессмысленно. Оригиналы - на архивных полках. Уничтожение мирного населения - это преступление. И трактовать действия Третьего рейха иначе невозможно.

Когда начались различного рода спекуляции вокруг этой темы, то историки и общественность - все сплотились для того, чтобы эту тему защитить. Потому что, к сожалению, спекуляции. Попытки пересмотра результатов Второй мировой и Великой Отечественной войны есть. Надо быть слепым человеком, чтобы не видеть этого. И мы должны защищать свою историческую память. Любое государство обязано защищать историческую память. Святослав Кулинок, завотделом Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук

Беларусь - пример того, как нужно относиться к исторической памяти. Практически в каждом населенном пункте страны - мемориалы, памятники и обелиски. Принят закон о геноциде белорусского народа. Наш опыт сохранения исторической правды стал основой для проведения международной конференции.

Парламентарии, экспертное сообщество, дипломатический корпус нескольких стран объединят опыт и разработают стратегию, чтобы ответить на вызовы времени.

Фальсификация исторической памяти - это сегодня тоже фронт. Для нас, для ныне живущего поколения, кто помнит и кто имел возможность расти в семьях ветеранов, кто несет в своей судьбе эту святую память. А у нас почти каждая семья с этой болью, с этой памятью и с этой гордостью.

Конференция - это не только выступления в парламенте. Это и научная работа, дискуссии, обмен опытом. Будет работать несколько тематических секций.