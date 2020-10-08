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В Барановичах стражи порядка нашли мужчин, которые угрожали военнослужащему в публичном чате
В Барановичах стражи порядка нашли мужчин, которые угрожали военнослужащему в публичном чате, где были размещены соответствующие месседжи. Оперативники выяснили, что фигуранты - жители Барановичей. Например, 34-летний мужчина предлагал сжечь квартиру сотрудника. К слову, сам он не раз оказывался в поле зрения правоохранителей - чаще за распитие спиртных напитков в общественном месте. А его так называемый коллега и вовсе более 30 раз становился фигурантом административных процессов. Вину оба мужчины признали. Правовую оценку их действиям дадут следователи.
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