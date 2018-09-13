В Барановичах в новом учебном году появились два SТЕМ-центра
Курс на цифровую экономику и IT-страну! В Барановичах в новом учебном году появились сразу два SТЕМ-центра. Здесь обучают детей программированию, 3D-дизайну и конструированию роботов. Занятия бесплатные.
На первые уроки сходила и наша Виктория Потоня. Алгоритмы и сложные математические формулы для восьмиклассника Александра Михея скорее интересная игра. Спортивным программированием мальчик увлекся два года назад. 12-летний вундеркинд самостоятельно освоил несколько языков программирования и уже сегодня знает, в чем его призвание.
Чтобы заметить и не упустить таких талантливых детей, по всей стране постепенно открываются SТЕМ-центры. В Барановичах их создано сразу два. Наука, технологии, инжиниринг и математика - это и есть главные ориентиры вспомогательного образования будущего.
В Беларуси уже 6 SТЕМ-центров. Открываются на базе обычных школ. Специалисты уверены, что занятия здесь станут хорошим стимулом для изучения точных наук. Ведь ребята осваивают 3D-моделирование, управление беспилотными аппаратами, азы программирования. А также собирают роботов своими руками.
Курсы по обучению робототехнике и инжинирингу прошли и педагоги. Работают по специальной программе. Признаются, что конструирование с использованием искусственного интеллекта интересно и взрослым.
Занимаются в барановичских ІТ-классах школьники с 10 лет. И не только ученики гимназий. Для обучения робототехнике и азам программирования в двух центрах в этом учебном году набрано 80 ребят. Кружок бесплатный. И на этом, уверяют специалисты, сотрудничество с Парком высоких технологий в школах не завершено.