В Барановичах в новом учебном году появились два SТЕМ-центра

Курс на цифровую экономику и IT-страну! В Барановичах в новом учебном году появились сразу два SТЕМ-центра. Здесь обучают детей программированию, 3D-дизайну и конструированию роботов. Занятия бесплатные.

На первые уроки сходила и наша Виктория Потоня. Алгоритмы и сложные математические формулы для восьмиклассника Александра Михея скорее интересная игра. Спортивным программированием мальчик увлекся два года назад. 12-летний вундеркинд самостоятельно освоил несколько языков программирования и уже сегодня знает, в чем его призвание.

Чтобы заметить и не упустить таких талантливых детей, по всей стране постепенно открываются SТЕМ-центры. В Барановичах их создано сразу два. Наука, технологии, инжиниринг и математика - это и есть главные ориентиры вспомогательного образования будущего.

В Беларуси уже 6 SТЕМ-центров. Открываются на базе обычных школ. Специалисты уверены, что занятия здесь станут хорошим стимулом для изучения точных наук. Ведь ребята осваивают 3D-моделирование, управление беспилотными аппаратами, азы программирования. А также собирают роботов своими руками.

Курсы по обучению робототехнике и инжинирингу прошли и педагоги. Работают по специальной программе. Признаются, что конструирование с использованием искусственного интеллекта интересно и взрослым.