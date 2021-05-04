В Барановичах задержан участник несанкционированных мероприятий

Участвовал в маршах, следил и сообщал о передвижениях милиции, разрисовывал стены лозунгами. В Барановичах задержан 22-летний местный житель, который подозревается в порче имущества и участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Установлено, что 25 декабря в своем городе парень изрисовал железнодорожный мост протестными фразами. По факту осквернения возбуждено уголовное дело. По месту жительства оперативники обнаружили незарегистрированную символику. Выяснилось, что задержанный является участником различных телеграм-ресурсов протестного толка, в том числе экстремистских.