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В Барановичском парке животных "Диприз" стартовала программа "Новогодняя сказка"
Полюбоваться красотой ландшафтов, помечтать и загадать желание. В Барановичском парке животных "Диприз" стартовала программа "Новогодняя сказка". Гостей ждут выступления коллективов, путешествие к Деду Морозу, подарки от сказочных персонажей и главное - общение с животными, которые, к слову, здесь содержатся в условиях, максимально приближенных к естественным. Кроме того, парк запустил и благотворительную акцию с бесплатным посещением. Подробности в репортаже Светлана Черновой.
В парке "Диприз", площадь которого около 200 гектаров, можно пообщаться с птицами и животными
Пройти сквозь волшебные врата и попасть в сказочную страну. Атмосфера волшебства и праздничного настроения окутывает каждого, кто заглянул в Барановичский парк "Диприз". Очарование предновогодней поры отразилось в оригинальных фотозонах, живописных локациях, уютных кафе и сувенирных лавках с изделиями ручной работы. Эмоции посетителям дарят аниматоры и творческие коллективы.
Самое главное - в парке "Диприз", площадь которого около 200 гектаров, можно пообщаться с птицами и животными. Носухи, лани, олени, мангусты. Здесь представлены даже редкие виды, но многие при этом абсолютно ручные и дружелюбные.
По дороге к Деду Морозу нужно быть готовым: придется подобрать и сказочных попутчиков
В гости к Деду Морозу посетителей доставляет автобус. Нужно быть готовым: придется подобрать и сказочных попутчиков. Они подскажут, как снять злые чары с главного новогоднего персонажа. На лесной поляне гостей встречает Снегурочка: время для конкурсов, соревнования, сладких подарков. И вот встреча с Дедом Морозом.
Парк "Диприз" запустил благотворительную акцию
Сказочная программа продлится до 13 января. Окунуться в атмосферу новогоднего чуда можно каждый день. Парк животных "Диприз" работает без выходных с 9 до 19 часов. К слову, после захода солнца здесь особенно таинственно.
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