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В Башкортостан отправят 18 белорусских зубров - наша страна посодействует российскому региону в возрождении популяции
Беларусь и Башкортостан будут обмениваться опытом в подготовке специалистов разных профилей, а также сотрудничать в образовательной и научно-исследовательской деятельности. Подписаны соответствующие соглашения.
В планах обмен учебными и методическими разработками, внедрение новых образовательных технологий. Интересны сторонам наработки в области изменения климата, охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Это укрепление взаимодействия по климатической повестке, по вопросам изменения климата. И сегодня это один из приоритетов в политике любого государства. Мы договорились в БГУ об академическом обмене. В Республике Башкортостан в рамках программы "Приоритет-2030" есть программа молодежных стартапов, согласно которой сообщество молодых ученых может получать финансирование на свои проекты.
У нас ведутся разработки и исследования нашей аборигенной медоносной пчелы, у нас даже подписан договор о сотрудничестве. Что интересует наших коллег? Это прежде всего функционирование и создание трансграничных биосферных резервуаторов, восстановление нарушенных болот, это функционирование особо охраняемых природных территорий.
В мае в Башкортостан отправится первая партия белорусских зубров. О взаимодействии в возрождении там популяции договорились еще зимой, речь о 18 особях. Численность в Беларуси дает возможность передать этих животных другим национальным паркам для увеличения популяции.
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