В Башкортостан отправят 18 белорусских зубров - наша страна посодействует российскому региону в возрождении популяции

Это укрепление взаимодействия по климатической повестке, по вопросам изменения климата. И сегодня это один из приоритетов в политике любого государства. Мы договорились в БГУ об академическом обмене. В Республике Башкортостан в рамках программы "Приоритет-2030" есть программа молодежных стартапов, согласно которой сообщество молодых ученых может получать финансирование на свои проекты.

Элина Гатауллина, исполнительный директор комитета Башкортостана по делам ЮНЕСКО