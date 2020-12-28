В байнете запущен сайт Всебелорусского народного собрания - vsebel.by

На интернет-площадке можно будет следить за ходом подготовки форума. Здесь собрана вся необходимая информация - аналитика, информационные статьи, видеорепортажи. Можно познакомиться с историей минувших форумов, получить сведения о работе и адресах общественных приемных. Сайт также позволяет оставить собственные предложения по тематике Всебелорусского собрания, заполнив соответствующую форму. Ресурс обещает быть актуальным - обновления ежедневны в режиме онлайн.