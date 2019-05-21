В Бегомле представители Беларуси, России и Литвы вспоминали события времен Великой Отечественной

Сегодня в Бегомле собрались представители Беларуси, России и Литвы, чтобы вспомнить события времен Великой Отечественной. Участников международного военно-исторического семинара по теме партизанского движения объединяет не только гордость за Великую Победу, но и место рождения. Идея собрать на малой родине уроженцев Докшицкого района, чьи отцы и деды боролись с оккупантами, принадлежит выходцу из этих мест. В годы войны Бегомль был одним из центров партизанского движения. В памятниках, установленных здесь, застыли подвиг и трагедия страшного времени. История, которую невозможно забыть, в репортаже Ольги Масловской.





На докшицкой земле партизанский костер в истории каждой семьи



Для Аллы Королевич тема партизанского движения не просто научная специализация. Война пришлась на молодость ее отца - партизана бригады "Железняк". Именно его рассказы стали первыми уроками памяти для дочери. Здесь, на докшицкой земле, партизанский костер в истории каждой семьи. Первый отряд народных мстителей в тогда еще Бегомльском районе появился в декабре 1941-го, и уже через год партизаны контролировали большую часть района.





Крупнейшей операцией партизан-железняковцев стало освобождение Бегомля

Главной мишенью было вот это здание. Сегодня музей, а 1942-м - немецкая гарнизонная казарма. Стену не ремонтируют умышленно. Эти следы оставили партизанские снаряды.

Под прикрытием партизан действовал военный аэродром: по воздушному мосту с большой земли доставляли боеприпасы, а обратно переправляли раненых. Площадку маскировали настолько профессионально, что враг не мог обнаружить место приземления самолетов ни с воздуха, ни с земли. Вплоть до прихода Советской Армии в 1944-м партизаны удерживают территорию в 8 тысяч квадратных километров.





Сегодня в Бегомле уже не осталось партизан-железняковцев















Собрать на малой родине тех, кто гордится подвигом отцов и дедов, но уехал из города детства, - идея уроженца этих мест, а сегодня жителя российской столицы Николая Печеня. Год он искал, писал, звонил. Сегодня земляки вместе возлагают цветы к памятникам на докшицкой земле.

Не молчать, а рассказывать об ужасах войны и народном подвиге призывает Нина Растегаева. Дочь Героя Советского Союза, командира партизанской бригады «Железняк» Ивана Титкова сегодня в Бегомле. Из Москвы приехала с братом. Белорусский поселок навсегда в истории ее семьи.





Деревня Шуневка исчезла с карты 22 мая 1943 года. Расправа над ее жителями была страшной местью карателей партизанам