Поликлиника на колесах. В Беларуcи расширяется сеть мобильных медицинских комплексов. Так, в этом году только в Минской области оборудованные машины закупили в шесть районов. Скоро появятся еще шесть. В ФАПе на колесах можно сделать кардиограмму, проверить зрение и слух, пройти акушерский осмотр, сдать анализы и даже в мини-аптеке приобрести необходимые лекарства. Сейчас комплексы постепенно дополняют аппаратами ультразвуковой диагностики. В небольшие населенные пункты мобильная поликлиника приезжает раз в неделю. За день автобус посещает 4-5 деревень. В будущем передвижные медицинские комплексы могут появиться во всех районах Минской области. С их помощью удастся полностью охватить население даже в самых отдаленных уголках региона.