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В Беларусь доставили 2 млн доз китайской вакцины против COVID-19
Китайскую вакцину официально передали Беларуси. Соответствующие документы подписали сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в нашей стране.
Договоренность о передаче препарата достигнута в ходе встречи Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина в Самарканде в рамках мероприятий заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
В эти выходные из Пекина в нашу страну был доставлен груз общей массой почти 25 тонн. На борту 2 миллиона доз антиковидной вакцины производства "Синофарм" и столько же одноразовых шприцев.
Вакцина сейчас хранится на складах "Белфармация". В ближайшее время ее распределят по регионам. Это уже седьмая партия гуманитарного груза из Поднебесной. Всего 2 года назад Китай передал около 5 миллионов доз вакцины на безвозмездной основе, еще более 4,5 миллиона белорусская сторона закупила самостоятельно.
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