В Беларусь доставили 2 млн доз китайской вакцины против COVID-19

Китайскую вакцину официально передали Беларуси. Соответствующие документы подписали сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в нашей стране.

Договоренность о передаче препарата достигнута в ходе встречи Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина в Самарканде в рамках мероприятий заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

В эти выходные из Пекина в нашу страну был доставлен груз общей массой почти 25 тонн. На борту 2 миллиона доз антиковидной вакцины производства "Синофарм" и столько же одноразовых шприцев.