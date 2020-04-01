В Беларусь доставили гуманитарный груз из КНР

На борту самолета реагенты для проведения тестов на выявление коронавируса. Кроме того, средства защиты для медиков. В Национальном аэропорту Минск работает съемочная группа АТН. Все подробности гуманитарного рейса у Никиты Дементьева.



Чуть менее часа назад в Национальном аэропорту Минск приземлился Airbus A330 с гуманитарной помощью из Китая. Сейчас идет разгрузка борта. Китайцы доставили в нашу страну реагенты для проведения тестов на выявление коронавируса, а также защитные костюмы, очки, медицинские перчатки, бахилы и инфракрасные термометры. Борт прилетел в сопровождении китайских специалистов, здесь же их встретили заместитель министра здравоохранения и посол Китайской Народной Республики в Беларуси. Мы узнали, куда в первую очередь доставят медицинские средства.







Напомним, в начале февраля Беларусь стала первой страной в мире, которая оказала гуманитарную помощь КНР. В китайский Ухань доставили 40 тонн медресурсов для борьбы с COVID-19. Китай успешно справляется с коронавирусом. И сегодня в КНР заявляют об окончании эпидемии.



