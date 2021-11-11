В Беларусь доставлено 1,5 млн доз вакцины Vero Cell

Полтора млн. доз китайской вакцины доставленов Беларусь. Ночью военно-транспортный Ил-76 доставил груз из Пекина. За 20 часов полета экипаж пересек 5 часовых поясов и произвел дозаправку в Новосибирске. Планируется, что весь груз поступит в регионы и в Минск после того, как вакцина пройдет контроль качества. Прием груза и сопровождение осуществляли работники МЧС. Сейчас вакцина находится на сладах РУП "Белфармация".