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В Беларусь доставлено 1,5 млн доз вакцины Vero Cell
Полтора млн. доз китайской вакцины доставленов Беларусь. Ночью военно-транспортный Ил-76 доставил груз из Пекина. За 20 часов полета экипаж пересек 5 часовых поясов и произвел дозаправку в Новосибирске. Планируется, что весь груз поступит в регионы и в Минск после того, как вакцина пройдет контроль качества. Прием груза и сопровождение осуществляли работники МЧС. Сейчас вакцина находится на сладах РУП "Белфармация".
Прошлая партия китайских вакцин в количестве 500 тыс. доз поступила в Беларусь в сентябре.
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