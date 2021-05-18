В Беларусь доставят гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19

Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят сегодня днем в Беларусь. На борту 300 тысяч доз препарата китайской компании "Синофарм" на 150 тысяч человек. Наканунес аэродрома Мачулищи в Пекин вылетел военно-транспортный самолет Ил-76.