В Беларусь идет долгожданное тепло

Долгожданная весна уже на этой неделе! Столбики термометров по юго-западу Беларуси поднимутся до +13 градусов. В среднем дневные температуры по стране будут в пределах от 2 до 10 со знаком плюс. Преимущественно без осадков. Ночью при этом еще ожидаются морозы. Утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица.