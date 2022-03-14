ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларусь идет долгожданное тепло

Долгожданная весна уже на этой неделе! Столбики термометров по юго-западу Беларуси поднимутся до +13 градусов. В среднем дневные температуры по стране будут в пределах от 2 до 10 со знаком плюс. Преимущественно без осадков. Ночью при этом еще ожидаются морозы. Утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица.

В выходные характер погоды существенно не изменится. Немного потеплеет, осадков не ожидается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все