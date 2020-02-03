В Беларусь идет похолодание

К середине недели столбик термометра опустится до минусовых температур. А вот сегодня и завтра ожидается до плюс 5. Возможен мокрый снег и дождь. В некоторых районах слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Отметим, что на выходных в нашей стране было зафиксировано более 20 температурных рекордов. Столбик термометра поднимался выше 10 градусов.