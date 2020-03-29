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В Беларусь идет похолодание
Температурные рекорды марта
В Беларуси погода бьет рекорды. В субботу в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве, а также еще на трех десятках метеостанций были зафиксированы температурные максимумы. Теплее всего было на востоке Брестской области -18 с половиной градусов.
С понедельника синоптики прогнозируют похолодание
В понедельник по стране ожидается усиление ветра до 18-ти метров в секунду, на отдельных участках дорог - гололедица. Ночью и утром временами мокрый снег, дождь.. и до минус 5-ти градусов. Днем - столбик термометра не превысит 5-ти тепла.
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