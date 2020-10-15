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В Беларусь идет похолодание

Сегодня температура воздуха по стране не превысит 14 градусов тепла. Во многих районах местами пройдут дожди. В ночные и утренние часы прогнозируется слабый туман. Ветер порывами до 9 метров в секунду. Ближе к выходным дожди участятся, а температура воздуха ощутимо понизится.

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