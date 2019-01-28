В Беларусь идет потепление

Уже завтра днем около нуля. На юге страны до плюс 3 градусов. Сопровождать такую погоду будут снегопады, местами мокрый снег и дождь.

К концу недели воздушные массы со Средиземного моря принесут еще более теплый воздух. По югу Беларуси ожидается до плюс 6.