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В Беларусь идет потепление

Уже завтра днем около нуля. На юге страны до плюс 3 градусов. Сопровождать такую погоду будут снегопады, местами мокрый снег и дождь.
К концу недели воздушные массы со Средиземного моря принесут еще более теплый воздух. По югу Беларуси ожидается до плюс 6.

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