В Беларусь идут сильные снегопады. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

В основном стихия похозяйничает на западе страны. На отдельных участкахдорог снежные заносы, возможна гололедица.Водителям следует быть крайне внимательными. В такую погоду снижается видимостьи риск аварий значительно возрастает. Также усилится ветер. Его порывы могутдостигать 15 метров в секунду. Приэтом столбики термометров ночью опустятсядо 10 градусов, днем же будет доминус 6.