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В Беларусь идут снегопады - оранжевый уровень опасность объявлен на 20 января

Оранжевый уровень опасности из-за сильного снега объявлен в Беларуси. Будет облачная с прояснениями погода.

На большей части территории страны выпадет снег, мокрый снег, а по западу слабая метель, ожидается сильный снег. В некоторых районах прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха днем будет минус 5 - плюс 1 градус.

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