3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларусь на Европейские игры уже прибыли свыше 4 тысяч гостей
Чем ближе старт грандиозного первенства в Минске, тем внушительнее спортделегации встречаются в Национальном аэропорту. В главной воздушной гавани страны сегодня уже приземлились самолеты из Грузии, Украины, России, Литвы и Латвии. Всего, по данным Госпогранкомитета, в Беларусь на II Европейские игры уже прибыли свыше 4 тысяч гостей. В Национальном аэропорту Минск второй день дежурит наша съемочная группа. На связь со студией выходит Анастасия Бенедисюк (прямое включение).
С 5:45 и практически каждые полчаса, а то и чаще в Национальном аэропорту Минск приземляется самолет, на борту которого непосредственные участники II Европейских игр – спортсмены, а также поклонники 15 видов спорта. Напомню, для гостей и участников форума работает специальный коридор, поэтому путь от трапа самолета до ступеньки брендированного автобуса занимает не более 20 минут.
С самого утра работы в аэропорту меня не покидает ощущение, что мы уже находимся на спортивной арене. Вот-вот на велосипед сядут азербайджанцы (их прилет мы показывали в предыдущем выпуске новостей), расчехлят ракетки для настольного тенниса греки и сразятся они, например, с румынами. И те, и другие прибыли на одном самолете чуть менее двух часов назад. Спортинвентарь команды везут свой, в том числе и оружие.
Несколько метких атлетов сегодня тоже успели пройти таможенный контроль. И, кстати, в интервью они рассказали нашей съемочной группе, что еще на подлете к аэропорту успели рассмотреть белорусскую природу и в предвкушении знакомства с ней ближе. Разумеется, после напряженных от соревнований дней.
И хочется подробнее остановиться еще на одном рейсе: Вена-Минск. 34 человека и это на одном самолете. И все на II Европейские игры. По пассажирам этого судна впору изучать как географию самих соревнований (Германия, Словакия, Румыния, Швейцария, Италия, Лихтенштейн, Греция, Болгария, Словения), так и разнообразие видов спорта (дзюдо, велоспорт, стрельба из винтовки и пистолета, бокс). Программа плотная, уже этим вечером у отдельных спортсменов пройдут тренировки. Как оценивают свои шансы, что думают о хозяевах турнира, мы поинтересовались в зоне прилета.
С минуты на минуту готовимся встречать гостей из Франции и Португалии. Подробности в 19 часов. Мы продолжаем дежурить в Национальном аэропорту Минск.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов