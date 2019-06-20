В Беларусь на Европейские игры уже прибыли свыше 4 тысяч гостей

Чем ближе старт грандиозного первенства в Минске, тем внушительнее спортделегации встречаются в Национальном аэропорту. В главной воздушной гавани страны сегодня уже приземлились самолеты из Грузии, Украины, России, Литвы и Латвии. Всего, по данным Госпогранкомитета, в Беларусь на II Европейские игры уже прибыли свыше 4 тысяч гостей. В Национальном аэропорту Минск второй день дежурит наша съемочная группа. На связь со студией выходит Анастасия Бенедисюк (прямое включение).



С 5:45 и практически каждые полчаса, а то и чаще в Национальном аэропорту Минск приземляется самолет, на борту которого непосредственные участники II Европейских игр – спортсмены, а также поклонники 15 видов спорта. Напомню, для гостей и участников форума работает специальный коридор, поэтому путь от трапа самолета до ступеньки брендированного автобуса занимает не более 20 минут.



С самого утра работы в аэропорту меня не покидает ощущение, что мы уже находимся на спортивной арене. Вот-вот на велосипед сядут азербайджанцы (их прилет мы показывали в предыдущем выпуске новостей), расчехлят ракетки для настольного тенниса греки и сразятся они, например, с румынами. И те, и другие прибыли на одном самолете чуть менее двух часов назад. Спортинвентарь команды везут свой, в том числе и оружие.