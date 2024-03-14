В Беларусь на отдых и оздоровление приехали дети из Херсонской области

Эта группа из Херсонской области - это в большей части эвакуированные дети из тех территорий, где сейчас идут обстрелы. Это обычные дети из обычных семей. Поскольку они у нас в первый раз, им очень интересно увидеть страну. Наверняка у них есть в голове какая-то картинка, поэтому они могут сопоставить ее с теми реальными условиями, которые они увидят.

Елена Ярошевич, координатор социально-гуманитарных проектов фонда имени Алексея Талая