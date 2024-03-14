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В Беларусь на отдых и оздоровление приехали дети из Херсонской области

Укрепляя свои рубежи, Беларусь никогда не закрывала двери перед соседями. Кто-то возводит заборы, строит железный занавес и снимает вывески, а мы предлагаем безвиз. Протягиваем руку помощи и тем, кто в этом нуждается.

Уже не раз наша страна принимала детей Донбасса. В этот раз отдохнуть и оздоровиться впервые приехали ребята из Херсонской области. На столичный вокзал поездом Адлер - Минск прибыла группа из 47 человек. Для них это возможность хоть на время забыть про боевые действия. Не слышать взрывов - для нас простые вещи, а этим детям еще нужно привыкнуть. Две недели они пробудут в детском реабилитационно-оздоровительном центре Гродненской области. Кроме медицинских процедур, запланированы экскурсии, спортивная и развлекательная программы.

Эта группа из Херсонской области - это в большей части эвакуированные дети из тех территорий, где сейчас идут обстрелы. Это обычные дети из обычных семей. Поскольку они у нас в первый раз, им очень интересно увидеть страну. Наверняка у них есть в голове какая-то картинка, поэтому они могут сопоставить ее с теми реальными условиями, которые они увидят.
Елена Ярошевич, координатор социально-гуманитарных проектов фонда имени Алексея Талая

Благотворительный фонд Алексея Талая помогает детям, пострадавшим от боевых действий, уже не первый год. Для многих ребят это не просто возможность отдохнуть и обрести спокойствие, а еще пройти реабилитацию и получить необходимое лечение.

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