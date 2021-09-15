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В Беларусь поступила обновленная вакцина против гриппа

В Беларусь поступила вакцина против гриппа. Сейчас препарат проходит лабораторный контроль. Позже его отправят в учреждения здравоохранения. Первыми привьют людей из группы риска. Состав вакцины меняется каждый год. Это связано с тем, что вирус постоянно мутирует. Завершить прививочную кампанию от гриппа планируют до начала января.

Был пересмотрен штаммовый состав вакцин и были заменены два компонента - это два вируса гриппа как Н1 и N1, так и вирусы гриппа Н3 и N2. Т. е. вирусы гриппа, которые циркулировали в прошедшем эпидемическом сезоне, хотя их было немного, но, тем не менее, они изменились, и наша иммунная система не готова к их встрече.
Наталья Шмелева, завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии

Единственное противопоказание к вакцине против гриппа - аллергия на куриный белок. Прививки против гриппа и коронавируса можно совмещать.

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