В Беларусь поступила обновленная вакцина против гриппа

Был пересмотрен штаммовый состав вакцин и были заменены два компонента - это два вируса гриппа как Н1 и N1, так и вирусы гриппа Н3 и N2. Т. е. вирусы гриппа, которые циркулировали в прошедшем эпидемическом сезоне, хотя их было немного, но, тем не менее, они изменились, и наша иммунная система не готова к их встрече.

Наталья Шмелева, завлабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии