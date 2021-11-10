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В Беларусь прибудет 1,5 млн доз китайской вакцины от COVID-19

В Пекине проходит загрузка очередной партии вакцины из Китая против COVID-19. В Беларусь прибудет 1,5 млн доз от компании Sinopharm. В решении данного вопроса Минздраву Беларуси активно помогали представители министерств иностранных дел и посольства двух стран. Груз сопровождают работники МЧС.

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