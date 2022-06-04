В Беларусь прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в белорусскую столицу. В Минске также члены Священного Синода Русской православной церкви. В национальном аэропорту начинается небольшая пресс-конференция.

Затемкортеж отправится на возложение цветов к монументу Победы, а после Патриарх Кирилл возглавит служение всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Для удобства верующих у входа в храм будет организована трансляция служения.

Патриарх Кирилл возглавит божественную литургию в Полоцке