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В Беларусь прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в белорусскую столицу. В Минске также члены Священного Синода Русской православной церкви. В национальном аэропорту начинается небольшая пресс-конференция.

Затемкортеж отправится на возложение цветов к монументу Победы, а после Патриарх Кирилл возглавит служение всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Для удобства верующих у входа в храм будет организована трансляция служения.

Патриарх Кирилл возглавит божественную литургию в Полоцке

Уже завтра предстоятеля Русской православной церкви ждут в Полоцке. К слову, Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке - центр паломничества верующих из разных уголков земли. Сюда приезжают, чтобы попросить у белорусской заступницы помощи и приложиться к мощам преподобной.

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