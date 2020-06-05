В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши

40 фур с общей массой груза 300 тонн! Поляки передали маски, лекарства, тесты на коронавирус, средства индивидуальной защиты, а также аппараты ИВЛ. Помощь будет передана Республиканскому центру организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения Беларуси, а также в медицинские учреждения здравоохранения Гродно и Гродненской области.



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