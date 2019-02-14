В Беларусь пришел новый вид мошенничества - вишинг

Об этом свидетельствует статистика МВД. Милиция и банки говорят: это один из методов аферы с использованием социальной инженерии. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию. В большинстве случаев номера телефонов звонящих могут быть скрыты или вовсе идентичны колл-центру банка. Простые советы специалистов, как не стать жертвой обмана, в материале Владимира Королева.



Она скрывает свое лицо и боится новых звонков от мошенников, ведь уже потеряла 2,5 тысячи рублей. На протяжении дня ей звонили неизвестные от имени службы безопасности банка. Кто-то использует данные ее карточки, деньги списываются из Светлогорска. Исходящий номер дама проверила в интернете и удостоверилась: это был действительно телефон ее банка. По ту сторону телефона настойчиво рекомендовали сменить данные в личном кабинете. Она честно сообщила реквизиты и код, пришедший по смс.







Подобная афера пришла в Минск из Москвы, говорят специалисты. Злоумышленники используют сервисы или программы подмены телефонных номеров, это и позволяет вводить людей в заблуждение. Ведь если на сайте банка написан этот номер, можно ли не верить специалисту на проводе?

В милиции о проблеме знают и просят граждан быть бдительными, сейчас звонки продолжаются. Сейчас правоохранители активно сотрудничают с финансовыми учреждениями и пытаются умерить пыл мошенников. О подозрительных звонках от имени банковских сотрудников правоохранители просят сообщать.

Белорусские банки также начали размещать соответствующую информацию о мошенниках. Впрочем, специалисты предупреждают: во всех махинациях виноват сам пользователь, который, доверившись неизвестному, сам сообщил секретные реквизиты.