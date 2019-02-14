3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларусь пришел новый вид мошенничества - вишинг
Об этом свидетельствует статистика МВД. Милиция и банки говорят: это один из методов аферы с использованием социальной инженерии. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию. В большинстве случаев номера телефонов звонящих могут быть скрыты или вовсе идентичны колл-центру банка. Простые советы специалистов, как не стать жертвой обмана, в материале Владимира Королева.
Она скрывает свое лицо и боится новых звонков от мошенников, ведь уже потеряла 2,5 тысячи рублей. На протяжении дня ей звонили неизвестные от имени службы безопасности банка. Кто-то использует данные ее карточки, деньги списываются из Светлогорска. Исходящий номер дама проверила в интернете и удостоверилась: это был действительно телефон ее банка. По ту сторону телефона настойчиво рекомендовали сменить данные в личном кабинете. Она честно сообщила реквизиты и код, пришедший по смс.
Подобная афера пришла в Минск из Москвы, говорят специалисты. Злоумышленники используют сервисы или программы подмены телефонных номеров, это и позволяет вводить людей в заблуждение. Ведь если на сайте банка написан этот номер, можно ли не верить специалисту на проводе?
В милиции о проблеме знают и просят граждан быть бдительными, сейчас звонки продолжаются. Сейчас правоохранители активно сотрудничают с финансовыми учреждениями и пытаются умерить пыл мошенников. О подозрительных звонках от имени банковских сотрудников правоохранители просят сообщать.
Белорусские банки также начали размещать соответствующую информацию о мошенниках. Впрочем, специалисты предупреждают: во всех махинациях виноват сам пользователь, который, доверившись неизвестному, сам сообщил секретные реквизиты.
Сами пострадавшие заявляют о том, что аферистам хорошо известен абонент: ФИО, дата рождения, город проживания, место работы и многое другое. В милиции не исключают, что у мошенников есть целая база данных. Но вот откуда? Сейчас это главный вопрос.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов