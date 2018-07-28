В Беларусь пришла жара

В выходные в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня в Гомеле, Витебске и Могилеве будет до 29 тепла. В Минске, Бресте и Гродно до плюс 27. Во второй половине дня по востоку страны ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В Минске сегодня также грозы и порывистый ветер.