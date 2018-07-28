3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларусь пришла жара
В выходные в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня в Гомеле, Витебске и Могилеве будет до 29 тепла. В Минске, Бресте и Гродно до плюс 27. Во второй половине дня по востоку страны ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В Минске сегодня также грозы и порывистый ветер.
Накануне вечером столицу накрыл сильный и продолжительный ливень. Были подтоплены некоторые районы города. Недалеко от универмага "Беларусь" воды было чуть выше, чем по колено.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов