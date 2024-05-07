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В Беларусь пришло похолодание

В Беларусь на смену теплой погоде пришло похолодание. Порывистый ветер и осадки ожидаются сегодня по стране. Утром местами по северу возможен мокрый снег. Днем, преимущественно на востоке Беларуси, пройдут кратковременные дожди.

В отдельных районах прогремят грозы. Ветер - северный и северо-западный, порывами до 14, а местами - до 20 метров в секунду.

Температура воздуха днем не поднимется выше 13 градусов.

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