В Беларусь продолжает прибывать личный состав, вооружение и техника ВС Российской Федерации

В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Беларуси и России. В связи с чем продолжает прибывать личный состав, вооружение и техника Вооруженных Сил Российской Федерации. После с прибывающими подразделениями на полигонах нашей страны спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы.