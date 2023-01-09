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В Беларусь продолжает прибывать личный состав, вооружение и техника ВС Российской Федерации

В рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск Беларуси и России. В связи с чем продолжает прибывать личный состав, вооружение и техника Вооруженных Сил Российской Федерации. После с прибывающими подразделениями на полигонах нашей страны спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы.

Совместные летно-тактические учения ВС Беларуси и России

Накануне в Беларусь прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных Сил России. Она примет участие в совместном с Беларусью летно-тактическом учении, которое начнется 16 января и продлится до 1 февраля. Во время маневров будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.

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