В Беларусь вернулась фристайлистка Анна Гуськова

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, серебряный призер Пекина-2022 Анна Гуськова и национальная команда по фристайлу прилетели сегодня в Минск. В Национальном аэропорту медалистку встречали с оркестром. Гуськова в Пекине вновь показала высший спортивный класс и дала огромный повод гордиться ее достижением. Далее у команды завершение сезона в Кубке мира.