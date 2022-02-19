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В Беларусь вернулась фристайлистка Анна Гуськова

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, серебряный призер Пекина-2022 Анна Гуськова и национальная команда по фристайлу прилетели сегодня в Минск. В Национальном аэропорту медалистку встречали с оркестром. Гуськова в Пекине вновь показала высший спортивный класс и дала огромный повод гордиться ее достижением. Далее у команды завершение сезона в Кубке мира.

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